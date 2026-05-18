Campinas confirmou a primeira morte por febre maculosa em 2026. O caso também é o primeiro registro da doença neste ano no município. A vítima era um homem de 74 anos, morador da área de abrangência do Centro de Saúde Santa Rosa, na região noroeste da cidade.

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os sintomas começaram em 15 de abril. O paciente foi atendido em um hospital público de Campinas, mas morreu no dia 21 de abril. O provável local de infecção fica na mesma região onde ele morava, em uma área próxima a espaços verdes e cursos d’água, onde realizava serviços de jardinagem.

O alerta ocorre às vésperas do período de maior risco de transmissão da doença, que vai de junho a novembro. Em 2025, Campinas registrou seis casos de febre maculosa, todos com evolução para óbito.