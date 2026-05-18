19 de maio de 2026
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DE VOLTA

Prefeito de Vinhedo volta ao trabalho após cirurgia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Dario Pacheco reassumiu o comando do Executivo após período de recuperação de cirurgia cardíaca realizada em abril.
Dario Pacheco reassumiu o comando do Executivo após período de recuperação de cirurgia cardíaca realizada em abril.

O prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco (PSD), retomou nesta segunda-feira (18) as atividades no comando do Executivo municipal, após o período de afastamento para recuperação de uma cirurgia cardíaca realizada em abril.

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Dario reassumiu o cargo depois de cumprir repouso médico no pós-operatório. Ele foi recebido na Prefeitura por secretários municipais e servidores, marcando o retorno oficial à rotina administrativa.

O prefeito havia passado por uma cirurgia de ponte de safena e mamária em 23 de abril depois que exames identificaram uma obstrução de 90% em uma artéria coronária. Após o procedimento, recebeu alta hospitalar no dia 28 de abril e seguiu em repouso absoluto durante a recuperação.

Durante o afastamento, a administração municipal ficou sob responsabilidade da vice-prefeita Cris Mazon, que assumiu interinamente o comando do Executivo.

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