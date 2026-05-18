O prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco (PSD), retomou nesta segunda-feira (18) as atividades no comando do Executivo municipal, após o período de afastamento para recuperação de uma cirurgia cardíaca realizada em abril.

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Dario reassumiu o cargo depois de cumprir repouso médico no pós-operatório. Ele foi recebido na Prefeitura por secretários municipais e servidores, marcando o retorno oficial à rotina administrativa.

O prefeito havia passado por uma cirurgia de ponte de safena e mamária em 23 de abril depois que exames identificaram uma obstrução de 90% em uma artéria coronária. Após o procedimento, recebeu alta hospitalar no dia 28 de abril e seguiu em repouso absoluto durante a recuperação.