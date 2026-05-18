Campinas confirmou mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus Influenza, responsável pela gripe. Com o novo registro, a cidade chega a oito óbitos pela doença em 2026.
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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima era uma mulher de 90 anos, com comorbidades, que não havia recebido a vacina contra a gripe neste ano. A morte ocorreu em 9 de maio.
Desde janeiro, Campinas contabiliza 91 casos de SRAG por Influenza. A doença exige atenção principalmente entre pessoas que fazem parte dos grupos de risco, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pacientes com doenças preexistentes.
Em 2025, o município registrou 552 casos e 67 mortes por SRAG provocada pela gripe. Entre os óbitos, 53 foram de pessoas que não tinham sido vacinadas. A maior parte das vítimas também apresentava comorbidades.
A campanha de vacinação contra a gripe começou em 28 de março. Até 12 de maio, Campinas havia aplicado 170.961 doses. Desse total, 110.985 foram destinadas ao público-alvo do Calendário Nacional de Vacinação, formado por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos.
Entre os grupos prioritários, a cobertura ainda está abaixo da meta de 90%. Até o último balanço, haviam sido vacinados 94.121 idosos, o equivalente a 42,08% do público estimado. Entre as crianças, foram 13.495 doses, com cobertura de 19,75%. No caso das gestantes, a cidade aplicou 3.369 doses, alcançando 39,18%.
A vacina disponível neste ano protege contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. A dose pode ser aplicada junto com outros imunizantes do Calendário Nacional.
A vacinação é feita nos Centros de Saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento. Para receber a dose, é preciso apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, ou apresentar autorização.
Também está em funcionamento um ponto de vacinação do Centro de Saúde Centro na Paróquia Divino Salvador, na Avenida Júlio de Mesquita, 126, no Cambuí, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Além de crianças, gestantes e idosos, a vacinação é destinada a pessoas com doenças crônicas, puérperas, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais das forças de segurança, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, população em situação de rua, povos indígenas e quilombolas, entre outros grupos definidos pelo Ministério da Saúde.