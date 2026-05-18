Campinas confirmou mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus Influenza, responsável pela gripe. Com o novo registro, a cidade chega a oito óbitos pela doença em 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima era uma mulher de 90 anos, com comorbidades, que não havia recebido a vacina contra a gripe neste ano. A morte ocorreu em 9 de maio.

Desde janeiro, Campinas contabiliza 91 casos de SRAG por Influenza. A doença exige atenção principalmente entre pessoas que fazem parte dos grupos de risco, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pacientes com doenças preexistentes.