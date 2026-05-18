Um acidente na manhã desta segunda-feira terminou com a morte de um motorista na Avenida Mackenzie, em Campinas. O caminhão conduzido por ele saiu da pista e caiu em uma área de talude próxima ao acesso do Shopping Iguatemi.

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A ocorrência foi registrada nas imediações da saída da Rodovia Dom Pedro I. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o veículo seguia pelo trecho quando o condutor perdeu o controle da direção em uma curva. Com isso, o caminhão deixou a via e caiu às margens da avenida.

Além do motorista, havia um passageiro no veículo. Ele conseguiu sair do caminhão antes da chegada do socorro, recebeu atendimento e foi levado ao Pronto-Socorro Padre Anchieta. Segundo as informações repassadas, os ferimentos eram leves e ele já foi liberado.