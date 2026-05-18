A inauguração de quatro novas linhas de luz síncrotron do Sirius, em Campinas, marcou a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (18) no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM).
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O acelerador de partículas é considerado a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil. O equipamento funciona como uma espécie de “supermicroscópio”, capaz de analisar estruturas em escala atômica e apoiar pesquisas avançadas em áreas como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais.
As quatro novas linhas receberam investimento total de R$ 230 milhões, sendo R$ 30 milhões do Novo PAC. Com a entrega, o Sirius passa a contar com 15 linhas em funcionamento.
Durante o evento, Lula defendeu o investimento em projetos científicos estruturados e afirmou que iniciativas como o Sirius ampliam a presença do Brasil no cenário internacional.
“Por isso que eu falo, não me convença com discurso, me convença com projeto. Se o projeto for factível, se o projeto tiver começo, meio e fim, não haverá problema da gente arrumar dinheiro e aprovar qualquer projeto nesse país. E esse projeto pode dar ao Brasil uma respeitabilidade mundial para que nenhum ser humano do mundo ache que o Brasil é inferior”, disse o presidente.
Em tom descontraído, Lula também citou o futebol brasileiro e fez referência aos clubes de Campinas. “A gente não é bom só no carnaval ou só no futebol, que a gente não está nem tão bom no futebol. A razão é que aqui em Campinas, a Ponte Preta e o Guarani não estão lá com as pernas boas, mas o meu Corinthians também não está”, completou.
A programação no CNPEM incluiu ainda visita às obras do Projeto Orion, estrutura que deverá abrigar o primeiro laboratório NB4 da América Latina. O espaço será voltado a pesquisas de alta complexidade e biossegurança.
No mesmo evento, foi lançada a pedra fundamental do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, iniciativa coordenada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A proposta é ampliar a produção nacional de tecnologias estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo biomoléculas, biossensores, dispositivos médicos e novos diagnósticos.
Replan
Depois da agenda em Campinas, Lula segue para Paulínia, onde participa de cerimônia na Refinaria de Paulínia (Replan) para anunciar um pacote de R$ 37 bilhões em investimentos da Petrobras no estado de São Paulo até 2030.
Os recursos serão destinados a áreas como refino, biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável. Segundo a estatal, a previsão é de geração de cerca de 38 mil empregos diretos e indiretos.
Do total anunciado, R$ 6 bilhões serão aplicados diretamente na Replan, maior refinaria da Petrobras. A unidade responde pelo abastecimento de mais de 30% do território nacional e representa, em faturamento anual, aproximadamente 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.