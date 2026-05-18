A inauguração de quatro novas linhas de luz síncrotron do Sirius, em Campinas, marcou a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (18) no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM).

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O acelerador de partículas é considerado a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil. O equipamento funciona como uma espécie de “supermicroscópio”, capaz de analisar estruturas em escala atômica e apoiar pesquisas avançadas em áreas como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais.

As quatro novas linhas receberam investimento total de R$ 230 milhões, sendo R$ 30 milhões do Novo PAC. Com a entrega, o Sirius passa a contar com 15 linhas em funcionamento.