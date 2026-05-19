19 de maio de 2026
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ECONOMIA

Abertura de empresas cresce 45% em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Flávio Paradella
Levantamento com base na Jucesp mostra saldo positivo entre janeiro e abril, sem considerar registros de MEIs no município.
Levantamento com base na Jucesp mostra saldo positivo entre janeiro e abril, sem considerar registros de MEIs no município.

Campinas registrou crescimento de 45% no saldo de empresas abertas nos quatro primeiros meses de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado.

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Entre janeiro e abril, o município teve saldo positivo de 3.768 novos negócios, resultado da diferença entre empresas abertas e encerradas no período. No mesmo intervalo de 2025, o saldo havia sido de 2.591 empresas.

Os dados foram levantados nesta segunda-feira (18) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com base em informações da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).

O estudo considera empresas formalizadas no município, mas não inclui registros de Microempreendedores Individuais (MEIs).

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, o resultado indica a força do ambiente de negócios em Campinas e a capacidade da cidade de atrair novos empreendimentos.

“Campinas possui um ecossistema econômico diversificado, com infraestrutura, mão de obra qualificada e um ambiente favorável para o empreendedorismo e os investimentos. Esse crescimento no saldo de empresas demonstra a confiança do setor produtivo e o dinamismo econômico do município”, destaca a secretária.

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