Campinas registrou crescimento de 45% no saldo de empresas abertas nos quatro primeiros meses de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Entre janeiro e abril, o município teve saldo positivo de 3.768 novos negócios, resultado da diferença entre empresas abertas e encerradas no período. No mesmo intervalo de 2025, o saldo havia sido de 2.591 empresas.
Os dados foram levantados nesta segunda-feira (18) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com base em informações da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).
O estudo considera empresas formalizadas no município, mas não inclui registros de Microempreendedores Individuais (MEIs).
Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, o resultado indica a força do ambiente de negócios em Campinas e a capacidade da cidade de atrair novos empreendimentos.
“Campinas possui um ecossistema econômico diversificado, com infraestrutura, mão de obra qualificada e um ambiente favorável para o empreendedorismo e os investimentos. Esse crescimento no saldo de empresas demonstra a confiança do setor produtivo e o dinamismo econômico do município”, destaca a secretária.