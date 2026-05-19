Campinas registrou crescimento de 45% no saldo de empresas abertas nos quatro primeiros meses de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado.

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Entre janeiro e abril, o município teve saldo positivo de 3.768 novos negócios, resultado da diferença entre empresas abertas e encerradas no período. No mesmo intervalo de 2025, o saldo havia sido de 2.591 empresas.

Os dados foram levantados nesta segunda-feira (18) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com base em informações da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).