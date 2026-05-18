19 de maio de 2026
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INSTABILIDADE LONGA

Ar polar mantém Campinas fria e chuvosa nesta semana

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Depois de 14 mm de chuva no domingo, semana deve ter muita nebulosidade, temperaturas baixas e nova chance de chuva mais expressiva no fim de semana.
Depois de 14 mm de chuva no domingo, semana deve ter muita nebulosidade, temperaturas baixas e nova chance de chuva mais expressiva no fim de semana.

A segunda quinzena de maio começou com a retomada do tempo chuvoso em Campinas e região. Depois de um domingo com céu fechado durante praticamente todo o dia e chuva acumulada acima de 14 milímetros entre a tarde e a noite, a tendência é de uma semana marcada por muita nebulosidade, temperaturas baixas e sensação de frio.

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A instabilidade deve continuar entre segunda, terça e quarta-feira, ainda com possibilidade de chuva fraca e isolada. Os volumes previstos são baixos, mas o céu deve permanecer mais encoberto. As temperaturas máximas ficam entre 20 e 21 graus, o que deve manter a sensação de frio principalmente no período da tarde.

Na quinta e na sexta-feira, a chuva dá uma trégua, mas o tempo não abre totalmente. A previsão ainda indica muitas nuvens e pouca elevação da temperatura. As mínimas devem ficar próximas dos 15 graus, enquanto as máximas seguem entre 20 e 21 graus.

O fim de semana volta a exigir atenção. No sábado, a previsão indica aumento da nebulosidade e chuva mais consistente, com acumulado em torno de 10 milímetros. A umidade também deve seguir elevada, reforçando o cenário de tempo fechado. No domingo, o tempo melhora um pouco, mas a presença de nuvens ainda deve predominar.

A segunda quinzena de maio será influenciada pela presença persistente de ar frio de origem polar sobre parte do Centro-Sul do Brasil. Diferente da onda polar registrada no começo da segunda semana do mês, a queda de temperatura agora não deve ser tão brusca. Mesmo assim, o frio tende a ser mais prolongado.

Isso ocorre porque o excesso de nuvens impede que as madrugadas fiquem tão geladas quanto no episódio anterior, mas também dificulta a presença do sol durante o dia. Com isso, as tardes seguem frias, úmidas e com pouca variação de temperatura em Campinas e em outras áreas do Sudeste.

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