A segunda quinzena de maio começou com a retomada do tempo chuvoso em Campinas e região. Depois de um domingo com céu fechado durante praticamente todo o dia e chuva acumulada acima de 14 milímetros entre a tarde e a noite, a tendência é de uma semana marcada por muita nebulosidade, temperaturas baixas e sensação de frio.

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A instabilidade deve continuar entre segunda, terça e quarta-feira, ainda com possibilidade de chuva fraca e isolada. Os volumes previstos são baixos, mas o céu deve permanecer mais encoberto. As temperaturas máximas ficam entre 20 e 21 graus, o que deve manter a sensação de frio principalmente no período da tarde.

Na quinta e na sexta-feira, a chuva dá uma trégua, mas o tempo não abre totalmente. A previsão ainda indica muitas nuvens e pouca elevação da temperatura. As mínimas devem ficar próximas dos 15 graus, enquanto as máximas seguem entre 20 e 21 graus.