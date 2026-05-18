A Polícia Civil de Campinas, por meio da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), cumpriu, nesta segunda-feira (18), mandados de busca, apreensão e prisão temporária contra três suspeitos de Paulínia. Eles são acusados de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes a seguradoras para receber indenizações.

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De acordo com as investigações, o grupo levava os veículos para a região de fronteira com o Paraguai, utilizando a cidade de Ponta Porã (MS). Em seguida, os criminosos registravam boletins falsos de furto ou roubo no sistema policial.

As diligências apontaram inconsistências nos registros, como datas e locais dos supostos crimes que não batiam com as imagens de captura das placas dos automóveis. Em pelo menos dois casos, os carros circularam na cidade fronteiriça antes mesmo do registro do boletim de ocorrência, o que reforçou a suspeita de que eram levados intencionalmente ao país vizinho.