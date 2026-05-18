A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira, 18 de maio, dois projetos do Executivo que autorizam a mudança na destinação de áreas públicas para implantação de novos equipamentos de saúde.
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As propostas serão analisadas em primeira discussão durante a 29ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h, no plenário do Legislativo.
Um dos projetos prevê a construção do CAPS IJ Norte, no Conjunto Residencial Padre Anchieta. O serviço será voltado ao atendimento de crianças e adolescentes com sofrimento psíquico, transtornos mentais, distúrbios comportamentais e outras demandas de saúde mental.
Para viabilizar a unidade, o Projeto de Lei Complementar nº 19/2026 autoriza a desafetação de uma área de 3.520 metros quadrados, que faz parte do Sistema de Lazer nº 25. Com a mudança, o terreno deixa de ser classificado como bem público de uso comum do povo e passa a ser destinado à Secretaria Municipal de Saúde.
Segundo a justificativa do Executivo, o CAPS IJ Norte integrará a Rede de Atenção Psicossocial do SUS, com atendimento interdisciplinar e atividades socioeducativas. A proposta também informa que o projeto foi cadastrado no Novo PAC Saúde, programa do governo federal.
O outro texto em pauta é o Projeto de Lei Complementar nº 28/2026, que autoriza a mudança de destinação de uma área remanescente da praça Parque 3, no Jardim Chapadão, para construção de uma nova Unidade de Saúde.
O terreno tem 5.634,10 metros quadrados e será destinado à implantação de equipamento público comunitário da Secretaria Municipal de Saúde.
De acordo com a Prefeitura, o Centro de Saúde deve ampliar, a médio prazo, a capacidade de atendimento da atenção básica na região do Jardim Chapadão, conforme estudos da área de Planejamento da Secretaria de Saúde e do Distrito de Saúde Norte.
O vereador Paulo Haddad (PSD), líder de governo na Câmara, afirmou que a proposta atende a uma demanda antiga da região.
“A desafetação desse terreno é fruto de uma luta que desenvolvemos desde 2017, e que ganhou tração a partir de 2024 quando coletamos abaixo-assinado com milhares de assinaturas na região, protocolamos indicação e estreitamos o projeto junto ao Executivo. Um Posto de Saúde no Jardim Chapadão irá atender a mais de 20 mil pessoas de toda região, incluindo a área do Botafogo, Novo Botafogo, Bonfim e Jardim Quarto Centenário. Mais ainda, desafogará os postos já existentes no Centro, São Bernardo, Guanabara e, em especial, Jardim Aurélia e Jardim Eulina, onde a estimativa é que o atendimento caia em um terço”, disse.
A futura unidade, segundo a mensagem do Executivo, deverá contribuir para melhorar o acompanhamento de tratamentos, fortalecer ações preventivas e ampliar a promoção da saúde da população.