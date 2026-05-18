A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira, 18 de maio, dois projetos do Executivo que autorizam a mudança na destinação de áreas públicas para implantação de novos equipamentos de saúde.

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As propostas serão analisadas em primeira discussão durante a 29ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h, no plenário do Legislativo.

Um dos projetos prevê a construção do CAPS IJ Norte, no Conjunto Residencial Padre Anchieta. O serviço será voltado ao atendimento de crianças e adolescentes com sofrimento psíquico, transtornos mentais, distúrbios comportamentais e outras demandas de saúde mental.