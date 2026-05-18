A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba evitou um provável furto a um centro comercial da cidade. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Tropical. Um casal, suspeito de participar da ação, foi detido no local.

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O COI (Centro de Operações e Inteligência), por meio da CRIM (Central de Referência em Inteligência e Monitoramento), recebeu um alerta sobre um veículo suspeito de praticar furtos em um shopping de Campinas. Segundo as informações, o carro estaria circulando em Indaiatuba.

Imediatamente, os operadores começaram a monitorar o veículo e repassaram os dados às equipes em patrulhamento. A equipe da Romi conseguiu abordar o automóvel na Alameda Filtros Mann.