O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda oficial em Campinas e Paulínia nesta segunda-feira (18), com compromissos voltados às áreas de ciência, inovação, saúde e energia.
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A primeira agenda será em Campinas, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), a partir das 10h. No local, Lula participa da inauguração de quatro novas linhas de luz síncrotron do Sirius, acelerador de partículas considerado a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil.
A programação no CNPEM também prevê visita às obras do Projeto Orion, estrutura que deverá abrigar o primeiro laboratório NB4 da América Latina.
Durante o evento, será lançada a pedra fundamental do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, iniciativa coordenada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo é ampliar a produção nacional de tecnologias estratégicas para o Sistema Único de Saúde, como biomoléculas, biossensores, dispositivos médicos e novos diagnósticos.
No período da tarde, Lula segue para Paulínia, onde participa de cerimônia na Refinaria de Paulínia (Replan), a partir das 14h. No local, será anunciado um pacote de R$ 37 bilhões em investimentos da Petrobras no estado de São Paulo até 2030.
Os recursos serão direcionados a áreas como refino, biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável. A cerimônia deve contar com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de outras autoridades.
Segundo a estatal, a expansão deve gerar cerca de 38 mil empregos diretos e indiretos.
Do total anunciado, R$ 6 bilhões serão aplicados diretamente na Replan, maior refinaria da Petrobras. A unidade é responsável pelo abastecimento de mais de 30% do território nacional e representa, em faturamento anual, aproximadamente 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.