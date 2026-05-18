O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda oficial em Campinas e Paulínia nesta segunda-feira (18), com compromissos voltados às áreas de ciência, inovação, saúde e energia.

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A primeira agenda será em Campinas, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), a partir das 10h. No local, Lula participa da inauguração de quatro novas linhas de luz síncrotron do Sirius, acelerador de partículas considerado a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil.

A programação no CNPEM também prevê visita às obras do Projeto Orion, estrutura que deverá abrigar o primeiro laboratório NB4 da América Latina.