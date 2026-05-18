A GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra prendeu um homem que dirigia um carro sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e com o licenciamento vencido. A abordagem ocorreu durante uma ação de fiscalização de veículos realizada nas ruas da cidade.

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Segundo a corporação, o automóvel também apresentava más condições de conservação, o que, conforme a GCM, comprometia a segurança no trânsito. Diante das irregularidades, o veículo foi apreendido e recolhido pelas autoridades competentes.

A Guarda Municipal informou ainda que as fiscalizações fazem parte de ações de segurança e ordenamento viário intensificadas em diferentes bairros do município.