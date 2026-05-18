Um carro capotou na noite deste domingo (17) após um acidente no cruzamento da Avenida Dr. Jorge Tibiriçá com a Rua Padre José, no Centro de Mogi Mirim, em frente à delegacia da cidade. A dinâmica do acidente não foi explicada pelas autoridades.

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Segundo testemunhas, dois veículos colidiram no cruzamento das vias, e um carro acabou capotando. Uma mulher teve ferimentos leves, mas não há informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi até o local para dar os primeiros cuidados. Agentes de mobilidade urbana também estiveram no Centro para orientar outros motoristas. Não foi confirmado se havia outros passageiros no carro no momento do acidente.