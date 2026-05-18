A segunda-feira deve começar com tempo fechado e chuva em Campinas e região, mantendo o cenário de instabilidade registrado ao longo do fim de semana.

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A previsão indica que este pode ser o dia com maior volume de chuva dos últimos dias, com acumulado estimado em 24 milímetros. A chuva deve ocorrer durante boa parte do dia, com pancadas mais intensas entre a manhã e a tarde e possibilidade de momentos de chuva forte.

No período da noite, a tendência é de perda de intensidade, mas o tempo ainda deve permanecer úmido e instável.