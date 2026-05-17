Uma mulher de 46 anos foi baleada sete vezes durante a madrugada deste domingo, 17, no bairro Linda Chaib, em Mogi Mirim. O caso aconteceu por volta das 4h, na Rua Amélia Camargo de Azevedo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que trabalhava no momento em que percebeu a aproximação de um carro com uma pessoa armada em sua direção. Em seguida, os disparos foram efetuados. Ela tentou fugir, mas acabou tropeçando e caiu no chão.

Após o ataque, um morador da região prestou socorro e levou a mulher para um hospital da cidade.