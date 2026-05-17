18 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
EM MOGI MIRIM

Mulher é baleada com sete tiros durante ataque em Mogi Mirim

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Mogi Mirim
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Mogi Mirim

Uma mulher de 46 anos foi baleada sete vezes durante a madrugada deste domingo, 17, no bairro Linda Chaib, em Mogi Mirim. O caso aconteceu por volta das 4h, na Rua Amélia Camargo de Azevedo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que trabalhava no momento em que percebeu a aproximação de um carro com uma pessoa armada em sua direção. Em seguida, os disparos foram efetuados. Ela tentou fugir, mas acabou tropeçando e caiu no chão.

Após o ataque, um morador da região prestou socorro e levou a mulher para um hospital da cidade.

 Ainda de acordo com a PM, ela sofreu sete perfurações pelo corpo, porém nenhuma atingiu órgãos vitais.

O veículo usado pelos criminosos deixou o local logo após os tiros. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

A identidade da vítima não foi divulgada, até o momento.

Comentários

Comentários