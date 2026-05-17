Na tarde desta sexta-feira (15), a Polícia Militar prendeu uma mulher acusada de tráfico de drogas no interior do Pronto Socorro do centro de Santo Antônio de Posse. Segundo a corporação, os agentes receberam uma denúncia de que ela estaria oferecendo entorpecentes a pessoas que estavam na unidade de saúde.

Com base nas características repassadas, a equipe localizou e abordou a suspeita. Em uma bolsa que ela carregava, foram encontradas 21 porções de lança-perfume, seis porções de cocaína, R$ 6 em dinheiro e uma faca do tipo serra.

A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade, onde a mulher permaneceu presa. Todo o material apreendido ficou à disposição da Justiça.