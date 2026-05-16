A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um fim de semana de tempo instável, segundo a previsão do tempo. Neste sábado (16), o céu deve permanecer nublado, com possibilidade de chuva. A temperatura máxima chega aos 27°C, enquanto a mínima não deve variar muito, ficando em torno dos 15°C.

No domingo (17), a instabilidade segue. Há previsão de chuva e baixa probabilidade de tempestades. Os termômetros devem registrar máxima de 29°C e mínima próxima dos 16°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).