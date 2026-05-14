A análise do recurso da Química Amparo, fabricante da marca Ypê, ficou para esta sexta-feira, 15 de maio, depois de uma nova articulação técnica entre a empresa e a Anvisa. A decisão envolve a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante.

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A votação estava prevista para esta quarta-feira, durante reunião da Diretoria Colegiada da agência, mas foi retirada da pauta. O adiamento ocorreu após o início de reuniões entre a Anvisa e a empresa para discutir medidas de correção das falhas sanitárias apontadas em inspeção.

Mesmo com o recurso da fabricante suspendendo temporariamente o recolhimento, a Anvisa reforçou que a recomendação ao consumidor continua sendo não utilizar os produtos relacionados na resolução. Os lotes afetados podem ser identificados pelo número final 1 no código do frasco.