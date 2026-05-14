A análise do recurso da Química Amparo, fabricante da marca Ypê, ficou para esta sexta-feira, 15 de maio, depois de uma nova articulação técnica entre a empresa e a Anvisa. A decisão envolve a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante.
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A votação estava prevista para esta quarta-feira, durante reunião da Diretoria Colegiada da agência, mas foi retirada da pauta. O adiamento ocorreu após o início de reuniões entre a Anvisa e a empresa para discutir medidas de correção das falhas sanitárias apontadas em inspeção.
Mesmo com o recurso da fabricante suspendendo temporariamente o recolhimento, a Anvisa reforçou que a recomendação ao consumidor continua sendo não utilizar os produtos relacionados na resolução. Os lotes afetados podem ser identificados pelo número final 1 no código do frasco.
O diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, informou que a Química Amparo apresentou ações já adotadas, investimentos realizados e novas medidas para tentar corrigir as não conformidades. A empresa também se comprometeu a entregar um plano de ação nesta quinta-feira, 14 de maio.
“A Anvisa e a empresa estão realizando reuniões técnicas para a mitigação do risco sanitário identificado. A empresa apresentou os investimentos já realizados, intensificou os esforços para a adequação das irregularidades e se comprometeu a apresentar medidas para a correção dessas ações amanhã, no dia 14 de maio de 2026, com vistas ao cumprimento das determinações sanitárias destinadas à Correção das não conformidades identificadas.”
A inspeção que deu origem à resolução apontou 76 irregularidades em etapas consideradas sensíveis da produção. Entre os problemas relatados estão falhas na garantia da qualidade, no processo produtivo, no controle dos produtos e na verificação de materiais de embalagem.
O ponto mais grave citado pela Anvisa envolve a qualidade microbiológica. Segundo Safatle, houve identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em mais de 100 lotes de produtos acabados.
“Reiteramos a recomendação de não utilização dos produtos listados na RE número 1.83426 e de buscar o serviço de atendimento ao consumidor da empresa. O tema retornará para avaliação e deliberação deste colegiado na próxima sexta-feira”.
Safatle também comentou a repercussão do caso nas redes sociais. O diretor-presidente afirmou que há um “ambiente comunicacional fragmentado”, com risco de desinformação e tentativa de politização do tema.
Segundo ele, a medida adotada pela agência tem base técnica e foi resultado de uma inspeção conjunta feita pela Anvisa com as vigilâncias sanitárias estadual e municipal de São Paulo.