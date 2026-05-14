A partir desta quinta-feira (14), a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) promove a interdição total de um trecho da Rua Dom Francisco de Campos Barreto, no bairro Nova Campinas. O bloqueio segue até o dia 25 de maio, de forma ininterrupta, entre a Rua Engenheiro Carlos Stevenson e a Avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado.
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A medida é necessária para a montagem, realização e desmontagem da “Festa da Padroeira 2026”, promovida pelo Santuário Paróquia Santa Rita de Cássia. As celebrações acontecem de 15 a 17 e de 22 a 24 de maio.
Durante o período de interdição, a Emdec orienta os motoristas a seguirem o desvio sinalizado por agentes de trânsito, que será feito pelas seguintes vias:
- Rua Engenheiro Carlos Stevenson
- Avenida Dr. Hermas Braga
- Avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado
Entre os dias 18 e 21 de maio, a via permanecerá bloqueada para manutenção da estrutura do evento, com o desvio mantido.
Dia principal e programação
No dia 22 de maio, a partir das 6h, começam as missas em homenagem a Santa Rita de Cássia, com celebrações a cada duas horas. A expectativa é de grande circulação de fiéis nas proximidades do santuário, localizado na Avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 670, no Nova Campinas. Já nos dias 23 e 24 de maio, as festividades ocorrem entre 15h e 22h.
Por conta do bloqueio, a linha de ônibus 211 (Terminal Campo Grande / Shopping Iguatemi) terá seu itinerário alterado, passando a seguir o mesmo desvio dos automóveis.