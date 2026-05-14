Um grave acidente foi registrado na noite de quarta-feira (13), no km 23 da Rodovia SP-107, em Santo Antônio de Posse. A colisão entre um caminhão e uma motocicleta resultou na morte do condutor da moto.

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De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local da batida.

Equipes do resgate, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Rodoviária e da perícia foram acionadas para atender à ocorrência e realizar os trabalhos de praxe na rodovia. Durante o atendimento, o trânsito no trecho apresentou lentidão.