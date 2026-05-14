Na tarde de quarta-feira (13), a Polícia Militar capturou uma mulher que estava sendo procurada pela Justiça no município de Amparo. A prisão aconteceu após policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior tomarem conhecimento de um mandado de prisão expedido na mesma data.

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O mandado foi emitido com base nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que tratam, respectivamente, de embriaguez ao volante e de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano.

Os agentes se dirigiram ao endereço da procurada, localizado na Rua Arthur Pinto Lima, no bairro Jardim Silvestre I. No local, a mulher foi abordada e detida sem oferecer resistência. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia de Serra Negra, onde ficou à disposição da Justiça.