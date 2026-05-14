14 de maio de 2026
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FORAGIDA

PM captura mulher procurada por dirigir bêbada em Amparo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Roberto Torrecilhas
Mulher foi capturada pela Polícia Militar em Amparo após mandado por crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro.
Mulher foi capturada pela Polícia Militar em Amparo após mandado por crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

Na tarde de quarta-feira (13), a Polícia Militar capturou uma mulher que estava sendo procurada pela Justiça no município de Amparo. A prisão aconteceu após policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior tomarem conhecimento de um mandado de prisão expedido na mesma data.

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O mandado foi emitido com base nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que tratam, respectivamente, de embriaguez ao volante e de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano.

Os agentes se dirigiram ao endereço da procurada, localizado na Rua Arthur Pinto Lima, no bairro Jardim Silvestre I. No local, a mulher foi abordada e detida sem oferecer resistência. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia de Serra Negra, onde ficou à disposição da Justiça.

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