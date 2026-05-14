Uma operação da Polícia Civil realizada na quarta-feira (13) terminou com a prisão em flagrante de um homem investigado por roubo com uso de arma de fogo em Campinas. A ação aconteceu em diferentes endereços de Artur Nogueira e contou com equipes do 1º e do 4º Distritos Policiais de Campinas, além do apoio do Grupo de Operações Especiais.

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Segundo a polícia, os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Vara Regional das Garantias da 4ª Região e tinham como alvo um morador de Artur Nogueira. Ele é investigado por um roubo ocorrido em fevereiro deste ano na região central de Campinas.

De acordo com as investigações, o suspeito teria roubado a motocicleta de um casal mediante grave ameaça com arma de fogo. Posteriormente, ele foi localizado em Artur Nogueira na posse do veículo e acabou preso em flagrante por adulteração de sinal identificador automotivo.