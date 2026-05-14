Uma operação da Polícia Civil realizada na quarta-feira (13) terminou com a prisão em flagrante de um homem investigado por roubo com uso de arma de fogo em Campinas. A ação aconteceu em diferentes endereços de Artur Nogueira e contou com equipes do 1º e do 4º Distritos Policiais de Campinas, além do apoio do Grupo de Operações Especiais.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a polícia, os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Vara Regional das Garantias da 4ª Região e tinham como alvo um morador de Artur Nogueira. Ele é investigado por um roubo ocorrido em fevereiro deste ano na região central de Campinas.
De acordo com as investigações, o suspeito teria roubado a motocicleta de um casal mediante grave ameaça com arma de fogo. Posteriormente, ele foi localizado em Artur Nogueira na posse do veículo e acabou preso em flagrante por adulteração de sinal identificador automotivo.
Os policiais cumpriram os mandados em dois imóveis localizados nos bairros Bairrinho e Itamaraty. Em um dos endereços, foram encontrados um tablete e porções menores de maconha, uma balança de precisão, sementes da mesma droga, dois rádios comunicadores, um cartão bancário em nome de terceiro e documentos de veículos registrados em nome de outras pessoas.
A arma de fogo usada no roubo não foi localizada. O jovem negou participação no assalto durante a abordagem. No imóvel do bairro Itamaraty, os agentes não encontraram objetos de interesse para a investigação. Os moradores informaram que o investigado havia alugado um cômodo no local, mas já havia deixado o endereço.
Diante do material apreendido, o rapaz foi encaminhado à Delegacia de Artur Nogueira, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Os entorpecentes e os rádios comunicadores permaneceram apreendidos na unidade policial. O investigado também foi indiciado pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo.