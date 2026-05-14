Um homem de 53 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba por dirigir embriagado e sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Morada do Sol, na zona leste da cidade.

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De acordo com a corporação, o motorista conduzia um Ford Escort azul quando colidiu contra um veículo estacionado na via pública e fugiu do local sem prestar socorro. A fuga foi acompanhada por uma testemunha, que acionou a Guarda Civil por meio do telefone de emergência 153.

Uma equipe foi rapidamente deslocada e conseguiu localizar o suspeito. Os agentes acionaram os sinais luminosos e sonoros de parada, mas o condutor ignorou a ordem e só foi interceptado na Rua José da Silva Maciel.