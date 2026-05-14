A PM (Polícia Militar) localizou um laboratório clandestino de falsificação de bebidas na Rua da Amizade, no Jardim Aclimação, em Sumaré. Durante patrulhamento na quarta-feira (13), os agentes viram dois indivíduos que, ao notarem a presença da viatura, correram para o interior de um imóvel.
No local, os policiais encontraram 89 garrafas de bebidas falsificadas prontas para venda. Entre os produtos apreendidos estão:
- 12 garrafas de Jack Daniel’s
- 47 de Black Label
- 22 de Red Label
- 4 de Gold Label
- 3 de Passport
- 1 de Vodka Ciroc
Também foram apreendidas garrafas vazias e dois aparelhos celulares. Uma mulher de 33 anos foi abordada dentro do imóvel. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. O segundo suspeito conseguiu fugir.