14 de maio de 2026
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ILEGAL

Polícia apreende 89 garrafas de bebidas falsas em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Uma mulher de 33 anos foi abordada dentro do imóvel e um segundo suspeito conseguiu fugir.
Uma mulher de 33 anos foi abordada dentro do imóvel e um segundo suspeito conseguiu fugir.

A PM (Polícia Militar) localizou um laboratório clandestino de falsificação de bebidas na Rua da Amizade, no Jardim Aclimação, em Sumaré. Durante patrulhamento na quarta-feira (13), os agentes viram dois indivíduos que, ao notarem a presença da viatura, correram para o interior de um imóvel.

No local, os policiais encontraram 89 garrafas de bebidas falsificadas prontas para venda. Entre os produtos apreendidos estão:

  • 12 garrafas de Jack Daniel’s
  • 47 de Black Label
  • 22 de Red Label
  • 4 de Gold Label
  • 3 de Passport
  • 1 de Vodka Ciroc

Também foram apreendidas garrafas vazias e dois aparelhos celulares. Uma mulher de 33 anos foi abordada dentro do imóvel. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. O segundo suspeito conseguiu fugir.

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