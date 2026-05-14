A PM (Polícia Militar) localizou um laboratório clandestino de falsificação de bebidas na Rua da Amizade, no Jardim Aclimação, em Sumaré. Durante patrulhamento na quarta-feira (13), os agentes viram dois indivíduos que, ao notarem a presença da viatura, correram para o interior de um imóvel.

No local, os policiais encontraram 89 garrafas de bebidas falsificadas prontas para venda. Entre os produtos apreendidos estão:

12 garrafas de Jack Daniel’s

47 de Black Label

22 de Red Label

4 de Gold Label

3 de Passport

1 de Vodka Ciroc

Também foram apreendidas garrafas vazias e dois aparelhos celulares. Uma mulher de 33 anos foi abordada dentro do imóvel. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. O segundo suspeito conseguiu fugir.