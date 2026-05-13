A Escola de Justiça de Campinas abriu inscrições para a aula magna que marcará o início oficial das atividades da instituição. O evento será realizado no dia 1º de junho, no Auditório Dom Gilberto Pereira Lopes, no Campus I da PUC-Campinas, e terá palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça.

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A participação é gratuita, mas exige inscrição prévia pela internet. O auditório terá capacidade para 390 pessoas sentadas, e os inscritos que comparecerem receberão certificado digital de participação.

A solenidade também deve reunir autoridades de instituições públicas, jurídicas, acadêmicas e entidades de classe. O credenciamento começa às 9h, e a abertura está prevista para 10h.