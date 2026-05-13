A Escola de Justiça de Campinas abriu inscrições para a aula magna que marcará o início oficial das atividades da instituição. O evento será realizado no dia 1º de junho, no Auditório Dom Gilberto Pereira Lopes, no Campus I da PUC-Campinas, e terá palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça.
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A participação é gratuita, mas exige inscrição prévia pela internet. O auditório terá capacidade para 390 pessoas sentadas, e os inscritos que comparecerem receberão certificado digital de participação.
A solenidade também deve reunir autoridades de instituições públicas, jurídicas, acadêmicas e entidades de classe. O credenciamento começa às 9h, e a abertura está prevista para 10h.
Vinculada à Secretaria Municipal de Justiça, a Escola de Justiça de Campinas foi criada pela Lei Complementar nº 581 de 2026. A proposta é oferecer formação jurídica continuada a agentes públicos municipais, além de promover o aperfeiçoamento técnico da administração pública e ampliar o diálogo entre poder público, instituições jurídicas, universidades e sociedade civil.
"A Escola de Justiça foi concebida para contribuir com a qualificação técnica da administração pública e também para aproximar o conhecimento jurídico da sociedade", destaca o secretário municipal de Justiça, Peter Panutto.
A nova estrutura poderá promover seminários, encontros, congressos, colóquios, jornadas, cursos de curta duração, cursos de especialização e outras atividades jurídicas.
Além de servidores municipais, a Escola de Justiça também poderá receber advogados, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, delegados, notários, registradores, auditores fiscais, profissionais das carreiras jurídicas, estudantes de Direito e demais interessados.
As inscrições ficam abertas das 12h de 13 de maio até as 12h de 28 de maio.
Serviço
Aula Magna Inaugural da Escola de Justiça de Campinas
Data: 1º de junho de 2026
Credenciamento: a partir das 9h
Início da solenidade: 10h
Local: Auditório Dom Gilberto Pereira Lopes – Campus I da PUC-Campinas
Endereço: Rua Professor Doutor Euryclides de Jesus Zerbini, 1.516, Parque Rural Fazenda Santa Cândida, Campinas
Entrada: gratuita, com inscrição prévia
Certificado: digital, para inscritos presentes