Campinas passou a exigir que os postos de combustíveis informem nas placas os mesmos preços cobrados nas bombas de abastecimento. A nova lei foi sancionada pelo prefeito Dário Saadi e publicada no Diário Oficial do Município.

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A medida busca evitar divergências entre o valor anunciado de forma visível ao consumidor e o preço efetivamente cobrado no momento do abastecimento. Pela regra, os postos devem manter as informações em local de fácil leitura, com valores claros e correspondentes aos praticados nas bombas.

A legislação também muda a forma como os estabelecimentos podem divulgar preços promocionais vinculados a aplicativos de pagamento, clubes de desconto ou programas de fidelidade. Esses valores não poderão aparecer como destaque principal nas placas.