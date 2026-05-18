Campinas passou a exigir que os postos de combustíveis informem nas placas os mesmos preços cobrados nas bombas de abastecimento. A nova lei foi sancionada pelo prefeito Dário Saadi e publicada no Diário Oficial do Município.
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A medida busca evitar divergências entre o valor anunciado de forma visível ao consumidor e o preço efetivamente cobrado no momento do abastecimento. Pela regra, os postos devem manter as informações em local de fácil leitura, com valores claros e correspondentes aos praticados nas bombas.
A legislação também muda a forma como os estabelecimentos podem divulgar preços promocionais vinculados a aplicativos de pagamento, clubes de desconto ou programas de fidelidade. Esses valores não poderão aparecer como destaque principal nas placas.
Os descontos ainda poderão ser informados, mas de maneira secundária, com tamanho menor e acompanhados de explicação objetiva sobre as condições necessárias para que o consumidor tenha acesso ao benefício.
Em caso de descumprimento, os postos estarão sujeitos a multas e sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Se houver reincidência, as penalidades poderão ser agravadas.
Para microempresas e empresas de pequeno porte, a lei prevê uma etapa inicial de notificação. Nesse caso, o estabelecimento terá 20 dias para se adequar. Se a regularização ocorrer dentro do prazo, a multa poderá ser evitada. O benefício, porém, será concedido apenas uma vez por empresa.
Recap critica lei e pede prazo
O Recap saiu em defesa dos postos de combustíveis de Campinas após a entrada em vigor da nova lei municipal que obriga os estabelecimentos a mostrarem, nas placas externas, o mesmo preço cobrado nas bombas.
A entidade, que representa revendedores de combustíveis de Campinas e região, divulgou nota aos associados e pediu que a Prefeitura adote um período de fiscalização educativa, sem aplicação imediata de multas. O sindicato defende um prazo mínimo de 15 dias úteis para que os postos possam se adaptar às novas exigências.
O texto mira uma prática comum no setor: o destaque a valores promocionais condicionados ao uso de aplicativos, programas de fidelidade ou formas específicas de pagamento. Pela nova regra, esses descontos não podem aparecer como preço principal. Eles só poderão ser divulgados de forma secundária, em tamanho menor e com explicação clara sobre as condições para o consumidor ter acesso ao valor reduzido.
O Recap afirma que será necessário treinar equipes e reorganizar a forma de comunicação dos preços nos estabelecimentos. Ao mesmo tempo, a entidade criticou a redação da lei. “À vista disso e considerando a necessidade de adequações, serve o presente Ofício para requerer a realização de uma Fiscalização Educativa pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis, sem a lavratura de autuação, a fim de possibilitar a adaptação gradativa e segura dos Postos Revendendores à nova legislação”, diz o comunicado.
O sindicato também sugere que o poder público ofereça orientações formais aos revendedores, como manual explicativo, curso de capacitação ou até um modelo padronizado de placa. “Destaca-se, que a atuação pedagógica se mostra fundamental, notadamente para que sejam fornecidadas orientações claras e objetivas. Nesse sentido, sugere-se, ainda, a realização de um curso educativo; disponibilização de manual informativo, ou até mesmo, o fornecimento de modelo padronizado de placa e forma de exibição, possibilitando que todos os Postos Revendedores promovam sua adequação de maneira uniforme e em conformidade com a legislação atual”, complementa o Recap.