A Avenida John Boyd Dunlop, uma das principais ligações entre o Centro e a região do Campo Grande, registrou queda de 69% nas mortes no trânsito em um período de cinco anos. Segundo dados da Emdec, os óbitos na via passaram de 13 em 2021 para quatro em 2025.

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Na comparação mais recente, entre 2024 e 2025, a redução foi de 43%. Foram sete mortes em 2024 e quatro no ano passado. Os números foram apresentados durante o lançamento do Maio Amarelo 2026 e já seguem a metodologia que considera vítimas que morrem em até 30 dias após o acidente.

Apesar da queda, a John Boyd Dunlop ainda aparece entre as vias com maior atenção no trânsito de Campinas. Em 2025, ela concentrou 5,4% das 74 mortes registradas em vias urbanas da cidade. Já no primeiro trimestre de 2026, entre as seis mortes em vias urbanas, nenhuma ocorreu na avenida.