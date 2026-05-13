A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira, 13 de maio, dois projetos enviados pelo Executivo que tratam de temas distintos: a criação de uma gratificação para servidores da Defesa Civil e mudanças nas regras do Estudo de Impacto de Vizinhança, o EIV/RIV.
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As propostas serão analisadas durante a 28ª Reunião Ordinária de 2026, marcada para as 18h, no plenário do Legislativo.
Um dos textos em pauta é o Projeto de Lei Complementar nº 2/2026, que institui a Gratificação de Proteção e Defesa Civil. A proposta será votada em segundo turno e é destinada exclusivamente aos servidores ocupantes do cargo de Agente de Defesa Civil e a profissionais que atuam diretamente em atividades finalísticas consideradas críticas.
O valor da gratificação corresponde a 35% do padrão inicial de vencimento, conforme cada grupo. A proposta busca reconhecer a atuação desses servidores em ações de prevenção, monitoramento, emissão de alertas, resposta a emergências e recuperação em situações de desastre.
A justificativa do Executivo aponta que o benefício reforça a importância estratégica do Departamento de Defesa Civil no atendimento à população, especialmente em ocorrências provocadas por chuvas fortes, alagamentos, quedas de árvores, riscos estruturais e outros eventos que exigem atuação imediata.
Na mesma sessão, os vereadores também analisam, em primeiro turno, o Projeto de Lei Complementar nº 3/2026, que altera a Lei Complementar nº 560/2025, responsável por regulamentar o Estudo de Impacto de Vizinhança em Campinas.
Segundo a Prefeitura, a proposta tem o objetivo de aperfeiçoar a legislação e deixar mais claras as situações em que o estudo deverá ser exigido. O texto trata especialmente de obras novas, ampliações e regularizações que envolvam criação ou aumento de unidades habitacionais em edificações de uso misto.
O Executivo afirma que a mudança busca fortalecer a política habitacional do município e dar mais segurança jurídica a moradores, agentes públicos e empreendedores.