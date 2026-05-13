A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira, 13 de maio, dois projetos enviados pelo Executivo que tratam de temas distintos: a criação de uma gratificação para servidores da Defesa Civil e mudanças nas regras do Estudo de Impacto de Vizinhança, o EIV/RIV.

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As propostas serão analisadas durante a 28ª Reunião Ordinária de 2026, marcada para as 18h, no plenário do Legislativo.

Um dos textos em pauta é o Projeto de Lei Complementar nº 2/2026, que institui a Gratificação de Proteção e Defesa Civil. A proposta será votada em segundo turno e é destinada exclusivamente aos servidores ocupantes do cargo de Agente de Defesa Civil e a profissionais que atuam diretamente em atividades finalísticas consideradas críticas.