O Comitê Gestor da Operação Estiagem 2026 se reuniu nesta terça-feira, 12 de maio, em Campinas, para alinhar medidas de prevenção e resposta a ocorrências típicas do período seco, como queimadas, baixa umidade do ar, altas temperaturas e impactos no fornecimento de energia.

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O encontro foi realizado na Sala de Resiliência a Desastres da Prefeitura e coordenado pelo Departamento de Defesa Civil. Participaram representantes de órgãos municipais, da CPFL Paulista e de empresas públicas.

A operação foi instituída por decreto e será realizada entre maio e setembro. A reunião tratou de ações de monitoramento, integração regional, uso de novas tecnologias e protocolos de resposta para reduzir riscos durante os meses de estiagem.