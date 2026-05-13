Campinas registrou 269 atendimentos a pessoas em situação de rua entre os dias 4 e 8 de maio, na primeira semana completa da Operação Inverno 2026. O balanço reúne 218 abordagens realizadas nas ruas e 51 atendimentos em sede, com atuação das equipes em todas as regiões da cidade.
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A região Central concentrou a maior demanda no período, com 105 abordagens nos turnos da manhã e da tarde. As equipes fizeram encaminhamentos para pernoite no Samim, o albergue municipal, além de atendimentos relacionados a documentação, Cadastro Único, transporte, saúde e assistência social.
No entorno do Centro, foram 17 abordagens, sete atendimentos em sede e um encaminhamento para pernoite. A região também teve ações para emissão da Carteira de Identidade Nacional, discussões de caso com serviços de saúde e assistência social e articulação com outros municípios.
A região Sul registrou 37 abordagens e foi a que teve o maior número de articulações da semana, com 19 registros. As equipes também fizeram buscas ativas, contatos com familiares e acompanhamentos a serviços como Poupatempo, Centro de Saúde, Caps AD e equipamentos da rede socioassistencial.
Na região Norte, foram 22 abordagens. Na Noroeste, 26. A Leste teve dez abordagens, enquanto a Sudoeste registrou uma abordagem, além de atendimentos em sede, visitas domiciliares e mapeamento socioassistencial em bairros como São Cristóvão, Jardim Esplanada, DIC I, DIC III, DIC V, DIC VI e Jardim Melina.
Com o resultado da semana, o Serviço de Abordagem Social de Pessoas em Situação de Rua chegou a 3.416 atendimentos em 2026. A região Central segue como o principal ponto de demanda, seguida pela região Sul e pelo entorno do Centro.
Um dos focos do trabalho é a regularização de documentos. As equipes fizeram encaminhamentos para emissão de identidade, pedidos de certidão, agendamentos no IIRGD e encaminhamentos a cartórios. A documentação é considerada essencial para acesso ao Cadastro Único, benefícios sociais e serviços públicos.
Na área da saúde, o serviço mantém contato com o Consultório na Rua, Caps AD, unidades básicas de saúde e Samu. Na assistência social, os encaminhamentos envolvem Cras, Creas, Centros POP Sares I e II e o Samim.
A Operação Inverno começou em 1º de maio e segue até 30 de setembro, com reforço nas abordagens e no acolhimento durante o período de temperaturas mais baixas. A chegada de uma frente fria à região reforça a importância das ações de proteção, principalmente no período da noite e no início da manhã.