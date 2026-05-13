Campinas registrou 269 atendimentos a pessoas em situação de rua entre os dias 4 e 8 de maio, na primeira semana completa da Operação Inverno 2026. O balanço reúne 218 abordagens realizadas nas ruas e 51 atendimentos em sede, com atuação das equipes em todas as regiões da cidade.

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A região Central concentrou a maior demanda no período, com 105 abordagens nos turnos da manhã e da tarde. As equipes fizeram encaminhamentos para pernoite no Samim, o albergue municipal, além de atendimentos relacionados a documentação, Cadastro Único, transporte, saúde e assistência social.

No entorno do Centro, foram 17 abordagens, sete atendimentos em sede e um encaminhamento para pernoite. A região também teve ações para emissão da Carteira de Identidade Nacional, discussões de caso com serviços de saúde e assistência social e articulação com outros municípios.