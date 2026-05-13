Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus Influenza, responsável pela gripe. Com os novos registros, a cidade chega a sete óbitos pela doença em 2026, considerando casos com início dos sintomas neste ano.
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As duas vítimas eram mulheres, tinham doenças preexistentes e não haviam recebido a vacina contra a gripe em 2026. Uma delas tinha 82 anos e morreu em 25 de março. A outra tinha 66 anos e morreu em 29 de abril.
Desde janeiro, Campinas contabiliza 75 casos de SRAG por Influenza e sete mortes. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é a principal medida para reduzir o risco de agravamento, internações e óbitos, especialmente entre pessoas dos grupos prioritários.
Desde o início da estratégia, em 28 de março, o município aplicou 170.961 doses da vacina contra a gripe no público prioritário. Desse total, 110.985 doses foram destinadas ao público-alvo definido pelo Calendário Nacional de Vacinação, formado por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos.
Entre os idosos, foram aplicadas 94.121 doses, com cobertura de 42,08%. Nas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, o total chegou a 13.495 doses, o equivalente a 19,75% do público estimado. Entre gestantes, foram 3.369 doses, com cobertura de 39,18%.
A vacina segue disponível nos Centros de Saúde de Campinas para os grupos prioritários. A exceção é o CS Centro, onde a imunização ocorre na Paróquia Divino Salvador. A campanha termina em 30 de maio.
Em parceria com a Secretaria de Educação, a Saúde também está levando a vacinação contra a gripe a escolas municipais de educação infantil. A previsão é contemplar pelo menos 70 unidades ao longo de maio.
Neste ano, o imunizante protege contra os vírus da gripe A, nos subtipos H1N1 e H3N2, e B. A vacina também pode ser aplicada junto com outros imunizantes do Calendário Nacional.
Em 2025, Campinas registrou 552 casos de SRAG por Influenza e 67 mortes. Entre os óbitos, 53 ocorreram em pessoas que não haviam recebido a vacina contra a gripe. A maioria das vítimas tinha doenças preexistentes e fazia parte de grupos de risco.
A Secretaria de Saúde destaca que a vacina leva cerca de 15 dias para garantir a proteção ideal. Por isso, a orientação é que o público prioritário procure a imunização o quanto antes, antes do período de maior circulação de vírus respiratórios.