Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus Influenza, responsável pela gripe. Com os novos registros, a cidade chega a sete óbitos pela doença em 2026, considerando casos com início dos sintomas neste ano.

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As duas vítimas eram mulheres, tinham doenças preexistentes e não haviam recebido a vacina contra a gripe em 2026. Uma delas tinha 82 anos e morreu em 25 de março. A outra tinha 66 anos e morreu em 29 de abril.

Desde janeiro, Campinas contabiliza 75 casos de SRAG por Influenza e sete mortes. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é a principal medida para reduzir o risco de agravamento, internações e óbitos, especialmente entre pessoas dos grupos prioritários.