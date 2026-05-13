Indaiatuba será palco da abertura da temporada 2026 do Arena Cross Brasil no próximo sábado (16). Com apoio da Prefeitura de Indaiatuba, a competição será realizada na Avenida Vitória Rossi Martini e promete reunir um dos grids mais competitivos dos últimos anos, com nomes consagrados do motocross nacional e internacional.

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Participam da etapa pilotos do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha, França e Argentina, o que consolida Indaiatuba como um dos principais encontros da modalidade na América Latina.

Entre os nomes já confirmados está o atual campeão Dean Wilson, do Reino Unido, que retorna para defender o título. Também integram o grid o norte-americano Kyle Peters, pentacampeão do AMA Arenacross, e o francês Greg Aranda, referência no supercross europeu.