A Casa de Vidro, espaço do Museu da Cidade de Campinas, sedia, no sábado (16), uma oficina gratuita de literatura de cordel e a exibição do documentário "As Flores do Mandacaru – Mulheres na Literatura de Cordel". A programação acontece das 13h às 17h, é voltada ao público a partir de 14 anos e conta com intérprete de Libras para garantir acessibilidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ministrada pela cordelista, professora e escritora Nilza Dias, a oficina propõe uma imersão na poesia popular nordestina, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. Os participantes aprenderão sobre a estrutura do cordel e serão convidados a criar seus próprios versos.

A programação inclui ainda a exibição do curta dirigido por Helen Quintans, que também é roteirista e cordelista. O filme recupera a trajetória de Maria das Neves Batista Pimentel, considerada a primeira mulher a publicar um folheto de cordel no país.