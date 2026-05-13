Um homem suspeito de participar do roubo de um caminhão-tanque carregado com combustível foi preso na terça-feira (12), durante uma operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana. A prisão ocorreu em uma chácara em Cosmópolis, onde a Polícia Civil também encontrou diversos galos em situação de maus-tratos, supostamente usados em rinhas.
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O crime ocorreu na madrugada, na Rodovia Anhanguera, entre Limeira e Cosmópolis. Assim que tomou conhecimento do roubo, a DIG iniciou diligências para localizar o veículo. O caminhão foi encontrado posteriormente pela Polícia Militar, abandonado na Rua Campinas, em frente ao Ginásio de Esportes do Jardim Bela Vista, em Cosmópolis. A carga de combustível estava intacta.
Com apoio da Guarda Municipal de Cosmópolis, que forneceu imagens e um estudo técnico sobre a rota dos veículos, a investigação conseguiu avançar. As gravações mostraram que o caminhão entrou em Cosmópolis por volta das 2h50, acompanhado de um Gol prata. Em um trecho, o motorista do carro aparece fazendo sinais com o braço para orientar o condutor do caminhão-tanque.
Pouco depois, durante uma manobra, o caminhão perdeu o controle e ficou atravessado na via. Os criminosos abandonaram o veículo e fugiram. Com base nas imagens e em outros elementos, os policiais identificaram o condutor do Gol. Ele foi localizado por volta das 11h, ainda com o veículo usado no crime.
Animais
Na sequência, os investigadores foram até a chácara onde o suspeito morava. No local, encontraram diversos galos em condições que indicavam a prática de rinhas. Diante disso, foi registrado um boletim de ocorrência separado por maus-tratos a animais.
A Polícia Militar Ambiental e a perícia técnica foram acionadas. As aves foram recolhidas e encaminhadas para uma organização de proteção animal.