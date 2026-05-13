Um homem suspeito de participar do roubo de um caminhão-tanque carregado com combustível foi preso na terça-feira (12), durante uma operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana. A prisão ocorreu em uma chácara em Cosmópolis, onde a Polícia Civil também encontrou diversos galos em situação de maus-tratos, supostamente usados em rinhas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O crime ocorreu na madrugada, na Rodovia Anhanguera, entre Limeira e Cosmópolis. Assim que tomou conhecimento do roubo, a DIG iniciou diligências para localizar o veículo. O caminhão foi encontrado posteriormente pela Polícia Militar, abandonado na Rua Campinas, em frente ao Ginásio de Esportes do Jardim Bela Vista, em Cosmópolis. A carga de combustível estava intacta.

Com apoio da Guarda Municipal de Cosmópolis, que forneceu imagens e um estudo técnico sobre a rota dos veículos, a investigação conseguiu avançar. As gravações mostraram que o caminhão entrou em Cosmópolis por volta das 2h50, acompanhado de um Gol prata. Em um trecho, o motorista do carro aparece fazendo sinais com o braço para orientar o condutor do caminhão-tanque.