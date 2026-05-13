A 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, por unanimidade, manter parcialmente a sentença da 1ª Vara Cível de Itatiba que condenou um homem a indenizar o filho da ex-companheira, vítima de feminicídio. O crime ocorreu motivado por ciúmes, e a criança presenciou as facadas.

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A decisão fixou em R$ 150 mil o valor por danos morais. Já a reparação por danos materiais corresponde a dois terços do salário mínimo, pagos mensalmente até o filho completar 25 anos. O réu já foi condenado criminalmente em duas instâncias.

O relator do caso, desembargador Antonio Carlos Santoro Filho, afastou a alegação de legítima defesa. Segundo ele, a utilização moderada dos meios necessários é indispensável para a configuração da excludente de ilicitude. As provas, contudo, mostraram que a mulher foi atingida por vários golpes de faca, a maioria nas costas, o que configura manifesto excesso.