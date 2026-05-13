A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu apreendeu, na terça-feira (12), mais de 2,5 mil pedras de crack, totalizando cerca de meio quilo da droga. A ação ocorreu na Vila Maria, Zona Sul do município, e contou com o trabalho da cadela farejadora Kyra, uma pastora belga malinois.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a corporação, a equipe do Grupamento de Operações com Cães foi acionada pelos guardas que realizavam patrulhamento na região. Ao avistar a viatura, um suspeito fugiu em direção a uma área de mata e não foi localizado.

Durante a fuga, o homem dispensou parte dos entorpecentes. A cadela Kyra farejou o material descartado e, em seguida, localizou o restante da droga escondido nas proximidades.