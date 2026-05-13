13 de maio de 2026
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TRÁFICO

Cadela Kyra fareja e GCM apreende 2,5 mil pedras de crack

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
GCM apreendeu mais de 2,5 mil pedras de crack na Vila Maria, em Mogi Guaçu, com apoio da cadela farejadora Kyra.
GCM apreendeu mais de 2,5 mil pedras de crack na Vila Maria, em Mogi Guaçu, com apoio da cadela farejadora Kyra.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu apreendeu, na terça-feira (12), mais de 2,5 mil pedras de crack, totalizando cerca de meio quilo da droga. A ação ocorreu na Vila Maria, Zona Sul do município, e contou com o trabalho da cadela farejadora Kyra, uma pastora belga malinois.

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De acordo com a corporação, a equipe do Grupamento de Operações com Cães foi acionada pelos guardas que realizavam patrulhamento na região. Ao avistar a viatura, um suspeito fugiu em direção a uma área de mata e não foi localizado.

Durante a fuga, o homem dispensou parte dos entorpecentes. A cadela Kyra farejou o material descartado e, em seguida, localizou o restante da droga escondido nas proximidades.

As 2.572 pedras de crack foram apresentadas na Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial de plantão formalizou a apreensão.

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