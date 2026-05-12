A FDA (Fraternidade Descendência Americana), responsável pela organização da extinta Festa Confederada, anunciou, na última sexta-feira (8), o retorno da celebração em Santa Bárbara. O evento, que agora se chama Festa dos Americanos, está marcado para o dia 4 de julho, às 10h, no Cemitério do Campo. Os ingressos já estão disponíveis para venda.

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Realizada anualmente até 2019, a antiga Festa Confederada gerou controvérsias pelo uso de símbolos associados aos estados sulistas dos Estados Unidos durante a Guerra de Secessão (1861-1865). A Confederação defendia a manutenção da escravidão como mão de obra, e sua bandeira é atualmente adotada por grupos supremacistas brancos. Na época, o evento chegou a ter repercussão na imprensa internacional e foi alvo de críticas de entidades como a Unegro (União dos Negros e Negras pela Igualdade).

A polêmica levou a Câmara Municipal de Santa Bárbara a aprovar, em junho de 2022, um projeto de lei que proíbe a realização de eventos que contenham símbolos racistas na cidade.