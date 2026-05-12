12 de maio de 2026
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Suspeito alega dívidas pessoais ao ser preso com drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso pela Força Tática em Mogi Mirim com drogas e dinheiro; ele alegou que traficava para quitar dívidas.
Homem foi preso pela Força Tática em Mogi Mirim com drogas e dinheiro; ele alegou que traficava para quitar dívidas.

Equipes da Força Tática da Polícia Militar prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Santa Luzia, em Mogi Mirim. O acusado afirmou que praticava o crime porque estava tentando quitar outras dívidas pessoais.

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Segundo a ocorrência, durante patrulhamento, os agentes visualizaram um suspeito que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir correndo em direção a um imóvel abandonado. Ao entrar na garagem da residência, ele caiu no chão, o que permitiu a abordagem.

Com o homem, os policiais encontraram uma pochete contendo diversas porções de entorpecentes já embaladas para venda, além de R$ 1.095 em dinheiro. Foram apreendidos:

  • 114 microtubos de cocaína;
  • 29 porções de maconha;
  • 11 porções de "dry";
  • 8 porções de crack.

Questionado, o suspeito confessou que estava praticando o tráfico de drogas no local por causa de dívidas pessoais. Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu.

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