Equipes da Força Tática da Polícia Militar prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Santa Luzia, em Mogi Mirim. O acusado afirmou que praticava o crime porque estava tentando quitar outras dívidas pessoais.

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Segundo a ocorrência, durante patrulhamento, os agentes visualizaram um suspeito que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir correndo em direção a um imóvel abandonado. Ao entrar na garagem da residência, ele caiu no chão, o que permitiu a abordagem.

Com o homem, os policiais encontraram uma pochete contendo diversas porções de entorpecentes já embaladas para venda, além de R$ 1.095 em dinheiro. Foram apreendidos: