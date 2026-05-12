A terça-feira (12) deve ser marcada por tempo estável e céu claro na RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com os institutos de meteorologia, o sol predomina entre poucas nuvens ao longo do dia.

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Com a redução da nebulosidade, a temperatura mínima fica em torno dos 8°C, principalmente nas primeiras horas da manhã. Já a máxima pode chegar aos 25°C no período da tarde.

Não há previsão de chuva para a data. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).