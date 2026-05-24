O número de pessoas que conseguiram parar de fumar com apoio do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria de Saúde de Campinas dobrou em dois anos. Em 2023, 784 pacientes concluíram o tratamento sem dependência do cigarro. Em 2025, esse total chegou a 1.568.
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O avanço acompanha a ampliação da rede de atendimento. As unidades com grupos ativos de suspensão do tabagismo passaram de 36 para 51 no mesmo período, crescimento de 41%. Com mais pontos de atendimento, o total de participantes também subiu: foram 1.425 pacientes em 2023 e 2.499 em 2025, alta de 75%.
A expansão atingiu homens e mulheres. Entre o público masculino, o número de participantes passou de 524 para 932. Entre as mulheres, saltou de 901 para 1.567.
Uma das mudanças apontadas pela Secretaria de Saúde foi a adoção de um novo protocolo em 2025. A regra passou a permitir que profissionais do programa, como enfermeiros e farmacêuticos, prescrevam insumos usados no tratamento, entre eles adesivos e gomas de nicotina. Antes, essa autorização era restrita a médicos e dentistas.
Segundo a pasta, a alteração segue recomendações do Ministério da Saúde e ajudou a fortalecer o atendimento na atenção primária.
"O novo protocolo permitiu a ampliação do cuidado com os pacientes e fortaleceu a atenção primária, que pôde expandir ainda mais o serviço na cidade", afirma Vivian Nunes, coordenadora da Área Técnica de Assistência Farmacêutica e do Programa de Controle do Tabagismo de Campinas.
O atendimento ocorre nas Unidades Básicas de Saúde, por meio de grupos com encontros semanais ou quinzenais, conforme a fase do tratamento. Qualquer pessoa interessada em parar de fumar pode procurar uma unidade com grupo ativo, sem necessidade de agendamento prévio.
Depois das primeiras sessões, os participantes passam por avaliação para identificar o grau de dependência da nicotina. A partir disso, é elaborado um plano individualizado, considerando a rotina e as necessidades de cada paciente.
O tratamento inclui acompanhamento multiprofissional, abordagem cognitivo-comportamental, rodas de conversa e apoio contínuo. Quando necessário, podem ser usados adesivos de nicotina, gomas ou medicamentos para auxiliar no abandono do cigarro.
A lista com os locais e horários dos grupos está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Campinas.