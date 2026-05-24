O número de pessoas que conseguiram parar de fumar com apoio do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria de Saúde de Campinas dobrou em dois anos. Em 2023, 784 pacientes concluíram o tratamento sem dependência do cigarro. Em 2025, esse total chegou a 1.568.

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O avanço acompanha a ampliação da rede de atendimento. As unidades com grupos ativos de suspensão do tabagismo passaram de 36 para 51 no mesmo período, crescimento de 41%. Com mais pontos de atendimento, o total de participantes também subiu: foram 1.425 pacientes em 2023 e 2.499 em 2025, alta de 75%.

A expansão atingiu homens e mulheres. Entre o público masculino, o número de participantes passou de 524 para 932. Entre as mulheres, saltou de 901 para 1.567.