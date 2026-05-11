O estacionamento sobre a calçada foi a principal irregularidade registrada no primeiro mês de funcionamento das câmeras de fiscalização remota no entorno da Torre do Castelo, em Campinas. Segundo balanço da Emdec, os equipamentos identificaram 53 infrações desde a ativação, em 6 de abril.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Desse total, 43 autuações, o equivalente a 81% dos registros, foram por veículos estacionados sobre a calçada. A conduta prejudica a circulação de pedestres e aumenta o risco de acidentes, especialmente durante manobras de entrada e saída dos veículos.

As câmeras ficam instaladas na Praça Vinte e Três de Outubro, próximas aos cruzamentos com as avenidas Andrade Neves e João Erbolato. Com visão panorâmica de 360 graus, os equipamentos permitem acompanhar todo o entorno da Torre do Castelo, incluindo aproximações pelas vias Francisco José de Camargo Andrade e Dr. Alberto Sarmento.