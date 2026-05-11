O estacionamento sobre a calçada foi a principal irregularidade registrada no primeiro mês de funcionamento das câmeras de fiscalização remota no entorno da Torre do Castelo, em Campinas. Segundo balanço da Emdec, os equipamentos identificaram 53 infrações desde a ativação, em 6 de abril.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Desse total, 43 autuações, o equivalente a 81% dos registros, foram por veículos estacionados sobre a calçada. A conduta prejudica a circulação de pedestres e aumenta o risco de acidentes, especialmente durante manobras de entrada e saída dos veículos.
As câmeras ficam instaladas na Praça Vinte e Três de Outubro, próximas aos cruzamentos com as avenidas Andrade Neves e João Erbolato. Com visão panorâmica de 360 graus, os equipamentos permitem acompanhar todo o entorno da Torre do Castelo, incluindo aproximações pelas vias Francisco José de Camargo Andrade e Dr. Alberto Sarmento.
As autuações são feitas por agentes da Mobilidade Urbana que acompanham as imagens em tempo real a partir do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte. Além do Castelo, a Emdec monitora remotamente outros pontos da cidade.
“O baixo número de infrações registradas no período demonstra que o principal objetivo do videomonitoramento vem se cumprindo: a correção dos comportamentos que colocam em risco a segurança viária”, explica o coordenador do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte da Emdec, Ayrton Martins.
Estacionar sobre a calçada é infração grave, com multa de R$ 195,23, além da possibilidade de remoção do veículo. Já transitar com o veículo sobre a calçada é infração gravíssima, multiplicada por três, com multa de R$ 880,41.
Além dos casos de estacionamento irregular, foram registradas seis situações de parada sobre calçada. Outras quatro autuações envolveram circulação sobre calçada, retorno proibido, estacionamento irregular em vaga de curta duração e estacionamento em local proibido.
O monitoramento também registrou situações positivas, como motoristas que respeitaram a prioridade dos pedestres nas faixas de travessia. Os flagrantes ocorreram nos acessos às vias Francisco José de Camargo Andrade, Santo Antônio Claret e Dr. Alberto Sarmento.
A Emdec afirma que a região ainda apresenta dificuldade para a travessia de pedestres, mesmo com faixas, semáforos piscantes e placas de alerta. Deixar de dar preferência a pedestre na faixa é infração gravíssima.
Entre 2023 e 2026, o entorno da Torre do Castelo registrou 25 acidentes não fatais. Foram seis em 2023, oito em 2024, oito em 2025 e três em 2026. Do total, 18 ocorrências não tiveram vítimas e sete deixaram pessoas feridas.
Em toda a cidade, Campinas conta atualmente com 18 pontos de fiscalização por videomonitoramento. Entre janeiro e abril deste ano, as câmeras ajudaram a identificar 8,7 mil infrações. As condutas mais frequentes foram transposição de pista e uso indevido de faixa exclusiva, que somaram 6,4 mil registros.