A Prefeitura de Campinas lançou nesta segunda-feira, 11 de maio, a Campanha do Agasalho 2026, com 110 pontos de arrecadação espalhados pela cidade. A iniciativa segue até 31 de julho e recebe roupas, calçados, cobertores e acessórios de inverno, como toucas e luvas.
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Com o slogan “Se não tô usando, tô doando!”, a campanha deste ano faz um apelo especial pela doação de roupas masculinas, que costumam ser os itens menos arrecadados. O prefeito Dário Saadi destacou essa dificuldade durante o lançamento, realizado na Sala Azul do Paço Municipal.
“A Campanha do Agasalho 2026 tem foco especial nos homens. Em todas as campanhas, as roupas masculinas são o que nós menos recebemos como doação. Os homens são mais apegados às suas roupas”, disse.
As doações podem ser entregues em 88 pontos gerais, como postos do Agiliza, shoppings, escolas, hospitais, supermercados, terminais e equipamentos públicos, além de 22 postos de combustíveis ligados ao Recap. A maioria desses postos funciona 24 horas por dia.
A secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, reforçou que as peças precisam estar em condições reais de uso. “Tem que estar em bom estado. Tem que doar aquilo que você usaria, que possa ser usado”, afirmou. A orientação é evitar a entrega de roupas rasgadas, sujas, mofadas ou sem possibilidade de reaproveitamento.
O Dia D da campanha será realizado em 23 de maio, das 9h às 14h, em formato drive-thru, no Paço Municipal, na Avenida Anchieta, 200, esquina com a Rua Barreto Leme. Os doadores não precisarão sair do carro. Voluntários farão a retirada e a separação inicial das peças no local.
As doações passarão por triagem antes da distribuição. A prioridade será o atendimento a abrigos municipais que acolhem população em situação de rua, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Depois, os itens serão direcionados à rede socioassistencial, aos Centros POP, entidades parceiras e aos programas Varal Solidário e Próximo Passo.
O Varal Solidário já atendeu mais de 3.700 famílias em Campinas. Nesta edição, a ação será integrada ao Próximo Passo, que leva aos territórios oportunidades de emprego, qualificação profissional, cursos de alfabetização, capacitação para microempreendedores e informações sobre benefícios sociais.
“A entrega da roupa abre a porta para que a pessoa tenha oportunidade de requalificação e de inserção no mercado de trabalho”, explicou Vandecleya.
A campanha conta com apoio de veículos de comunicação, Câmara Municipal, empresas, instituições e parceiros.
Serviço
Campanha do Agasalho 2026
Slogan: “Se não tô usando, tô doando!”
Arrecadação: até 31 de julho
Pontos de coleta: 110 locais em Campinas
Dia D: 23 de maio, das 9h às 14h
Formato: drive-thru
Local do Dia D: Paço Municipal, Avenida Anchieta, 200, esquina com a Rua Barreto Leme
Novos pontos de coleta: (19) 2116-0282