A Prefeitura de Campinas lançou nesta segunda-feira, 11 de maio, a Campanha do Agasalho 2026, com 110 pontos de arrecadação espalhados pela cidade. A iniciativa segue até 31 de julho e recebe roupas, calçados, cobertores e acessórios de inverno, como toucas e luvas.

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Com o slogan “Se não tô usando, tô doando!”, a campanha deste ano faz um apelo especial pela doação de roupas masculinas, que costumam ser os itens menos arrecadados. O prefeito Dário Saadi destacou essa dificuldade durante o lançamento, realizado na Sala Azul do Paço Municipal.

“A Campanha do Agasalho 2026 tem foco especial nos homens. Em todas as campanhas, as roupas masculinas são o que nós menos recebemos como doação. Os homens são mais apegados às suas roupas”, disse.