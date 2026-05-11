Um homem procurado pela Justiça foi preso neste domingo, 10 de maio, por uma equipe do 1º Baep, na Vila Mimosa, em Campinas.
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Segundo a Polícia Militar, o suspeito tinha nove registros criminais por furto de veículo e é apontado como envolvido em crimes contra caminhonetes Toyota Hilux.
A captura ocorreu no bairro onde o homem mora. Após a abordagem, os policiais confirmaram a existência do mandado de prisão em aberto.
O suspeito foi detido e encaminhado para apresentação à Polícia Civil, permanecendo à disposição da Justiça.