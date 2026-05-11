A Guarda Civil de Capivari prendeu um jovem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas na tarde de sábado, 9 de maio, no bairro Moreto. A ocorrência foi registrada por volta das 17h12, na Rua José Busato.

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Segundo a corporação, uma equipe da Romu fazia patrulhamento preventivo em uma área já conhecida por registros de comércio de entorpecentes quando avistou o suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria dispensado uma embalagem azul e tentado fugir.

O jovem foi abordado logo em seguida. Durante a revista pessoal, os guardas encontraram R$ 65 em notas fracionadas e um celular. Depois, a equipe localizou a embalagem que havia sido jogada pelo suspeito.