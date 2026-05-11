A Guarda Civil de Capivari prendeu um jovem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas na tarde de sábado, 9 de maio, no bairro Moreto. A ocorrência foi registrada por volta das 17h12, na Rua José Busato.
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Segundo a corporação, uma equipe da Romu fazia patrulhamento preventivo em uma área já conhecida por registros de comércio de entorpecentes quando avistou o suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria dispensado uma embalagem azul e tentado fugir.
O jovem foi abordado logo em seguida. Durante a revista pessoal, os guardas encontraram R$ 65 em notas fracionadas e um celular. Depois, a equipe localizou a embalagem que havia sido jogada pelo suspeito.
No material, foram apreendidas 16 porções de cocaína, 11 porções de substância análoga ao êxtase e uma porção de maconha.
De acordo com a Guarda Civil, o suspeito afirmou que estava envolvido com o tráfico para conseguir dinheiro e quitar uma dívida pessoal.
Ele recebeu voz de prisão e foi levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa para exame cautelar. Em seguida, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Piracicaba, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial.
O jovem permaneceu à disposição da Justiça.