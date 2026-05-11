11 de maio de 2026
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FLAGRANTE

Jovem tenta jogar drogas fora mas acaba preso por tráfico

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ROMU
Suspeito foi abordado pela Romu no bairro Moreto após tentar fugir durante patrulhamento da Guarda Civil de Capivari.
Suspeito foi abordado pela Romu no bairro Moreto após tentar fugir durante patrulhamento da Guarda Civil de Capivari.

Guarda Civil de Capivari prendeu um jovem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas na tarde de sábado, 9 de maio, no bairro Moreto. A ocorrência foi registrada por volta das 17h12, na Rua José Busato.

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Segundo a corporação, uma equipe da Romu fazia patrulhamento preventivo em uma área já conhecida por registros de comércio de entorpecentes quando avistou o suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria dispensado uma embalagem azul e tentado fugir.

O jovem foi abordado logo em seguida. Durante a revista pessoal, os guardas encontraram R$ 65 em notas fracionadas e um celular. Depois, a equipe localizou a embalagem que havia sido jogada pelo suspeito.

No material, foram apreendidas 16 porções de cocaína, 11 porções de substância análoga ao êxtase e uma porção de maconha.

De acordo com a Guarda Civil, o suspeito afirmou que estava envolvido com o tráfico para conseguir dinheiro e quitar uma dívida pessoal.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa para exame cautelar. Em seguida, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Piracicaba, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial.

O jovem permaneceu à disposição da Justiça.

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