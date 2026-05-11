Um trecho da Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marquês, na Vila Lemos, em Campinas, foi fechado ao tráfego nesta segunda-feira, 11 de maio, para a execução de obras de drenagem. A interdição começou às 8h e deve seguir por cerca de 60 dias, de forma contínua.

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O bloqueio ocorre entre as avenidas Princesa D’Oeste e Dr. Arlindo Joaquim de Lemos. Segundo a Emdec, a medida é necessária para a construção de uma galeria de águas pluviais na Avenida Princesa D’Oeste, no trecho entre a Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marquês e a Praça Renê Pena Chaves, no Jardim Proença.

A nova estrutura integra o pacote de obras de macrodrenagem planejado para reduzir alagamentos em áreas críticas da cidade. A galeria vai captar a água da chuva vinda de regiões mais altas e direcioná-la ao reservatório Proença, o RP-1, durante períodos de chuva intensa.