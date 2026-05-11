Um trecho da Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marquês, na Vila Lemos, em Campinas, foi fechado ao tráfego nesta segunda-feira, 11 de maio, para a execução de obras de drenagem. A interdição começou às 8h e deve seguir por cerca de 60 dias, de forma contínua.
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O bloqueio ocorre entre as avenidas Princesa D’Oeste e Dr. Arlindo Joaquim de Lemos. Segundo a Emdec, a medida é necessária para a construção de uma galeria de águas pluviais na Avenida Princesa D’Oeste, no trecho entre a Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marquês e a Praça Renê Pena Chaves, no Jardim Proença.
A nova estrutura integra o pacote de obras de macrodrenagem planejado para reduzir alagamentos em áreas críticas da cidade. A galeria vai captar a água da chuva vinda de regiões mais altas e direcioná-la ao reservatório Proença, o RP-1, durante períodos de chuva intensa.
O RP-1 está em construção na Praça de Esportes Paranapanema e faz parte das intervenções de controle de enchentes na bacia do Ribeirão Anhumas. O equipamento terá capacidade para armazenar 120 milhões de litros de água. A obra foi iniciada em julho de 2024 e tem previsão de conclusão em junho de 2027.
Durante a interdição, os motoristas devem utilizar o desvio pelas vias Princesa D’Oeste, Conde D’Eu e Dr. Arlindo Joaquim de Lemos.
O fechamento também altera o itinerário do transporte coletivo. As linhas municipais 360, Proença/Castelo; 367, Jardim Baronesa; e 368, Jardim Itatiaia, além da linha intermunicipal 724, Vinhedo, serão impactadas pelo bloqueio.