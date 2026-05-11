Campinas encerrou o último ano com 44,14% dos recém-nascidos do SUS atendidos na primeira semana de vida. O índice ficou acima da meta municipal estabelecida para o período, que era de 40%.

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Ao todo, 2.905 bebês foram acompanhados pelos Centros de Saúde nos primeiros sete dias após o nascimento. O número considera um universo de 6.581 nascidos vivos pelo Sistema Único de Saúde ao longo do ano.

O atendimento logo após a alta hospitalar faz parte da linha de cuidado materno-infantil e é considerado uma etapa importante para identificar riscos precocemente, orientar famílias, apoiar a amamentação e acompanhar a recuperação da mãe no puerpério.