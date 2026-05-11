Campinas encerrou o último ano com 44,14% dos recém-nascidos do SUS atendidos na primeira semana de vida. O índice ficou acima da meta municipal estabelecida para o período, que era de 40%.
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Ao todo, 2.905 bebês foram acompanhados pelos Centros de Saúde nos primeiros sete dias após o nascimento. O número considera um universo de 6.581 nascidos vivos pelo Sistema Único de Saúde ao longo do ano.
O atendimento logo após a alta hospitalar faz parte da linha de cuidado materno-infantil e é considerado uma etapa importante para identificar riscos precocemente, orientar famílias, apoiar a amamentação e acompanhar a recuperação da mãe no puerpério.
"O período logo após o nascimento é um dos mais delicados para a mãe e o bebê. A equipe de saúde presente apoia na amamentação, identifica sinais de alerta e dá à família a segurança de que não está sozinha nessa fase", afirma Maria Fernanda Castanheira Nunes, enfermeira da área da Criança e Adolescente da Secretaria de Saúde de Campinas.
Segundo a Secretaria de Saúde, o resultado foi alcançado a partir de uma combinação de estratégias nas unidades. Entre elas estão a reserva de vagas na agenda para mães no puerpério e recém-nascidos, o acompanhamento de gestantes e nascidos vivos por área de abrangência e a articulação com maternidades para recebimento dos relatórios de alta.
Os agentes comunitários de saúde também tiveram papel central no processo, com visitas domiciliares programadas nos primeiros dias de vida. A pasta também ampliou o uso da teleconsulta para famílias com dificuldade de acesso presencial aos Centros de Saúde, seja por questões de transporte, renda ou organização familiar.
"Queremos que todas as mães saiam da maternidade sabendo que tem uma equipe esperando por ela e o bebê na unidade de saúde do seu bairro. Esse vínculo faz toda a diferença para o cuidado de ambos", destaca Maria Fernanda.
O monitoramento dos dados é feito de forma contínua pelo Departamento de Saúde. Os resultados são avaliados em reuniões de equipe, com acompanhamento por microárea, e apresentados aos distritos de saúde para orientar ajustes e melhorias no atendimento.