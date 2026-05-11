A chuva dá uma trégua nesta segunda-feira, mas o frio passa a ganhar força em Campinas e região. A massa de ar polar associada à frente fria derrubou as temperaturas, e a cidade registrou apenas 9°C no começo da manhã.

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A segunda-feira marca a primeira onda de frio mais significativa do outono. Depois de uma madrugada úmida e com maior presença de nuvens, a nebulosidade começa a se dispersar ao longo da manhã, abrindo espaço para o avanço do ar mais gelado.

As temperaturas ficam bem abaixo do padrão dos últimos dias. A mínima permanece na casa dos 9°C, e a máxima não deve passar dos 18°C, mantendo a sensação de frio mais evidente, principalmente nas primeiras horas do dia e durante a noite.