A chuva dá uma trégua nesta segunda-feira, mas o frio passa a ganhar força em Campinas e região. A massa de ar polar associada à frente fria derrubou as temperaturas, e a cidade registrou apenas 9°C no começo da manhã.
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A segunda-feira marca a primeira onda de frio mais significativa do outono. Depois de uma madrugada úmida e com maior presença de nuvens, a nebulosidade começa a se dispersar ao longo da manhã, abrindo espaço para o avanço do ar mais gelado.
As temperaturas ficam bem abaixo do padrão dos últimos dias. A mínima permanece na casa dos 9°C, e a máxima não deve passar dos 18°C, mantendo a sensação de frio mais evidente, principalmente nas primeiras horas do dia e durante a noite.
O sol volta a aparecer entre nuvens, mas o vento mais frio ajuda a reforçar a sensação típica de outono.
A mudança no tempo começou no domingo, Dia das Mães, que foi marcado por chuva em Campinas e região. Segundo a estação do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas do IAC, o acumulado na cidade chegou a 10 milímetros.
O período mais úmido ocorreu entre 15h e 17h, quando a chuva ganhou mais intensidade. O domingo também teve a chamada mínima invertida, quando a menor temperatura do dia não acontece durante a madrugada, mas no fim da noite.
Em Campinas, os termômetros chegaram ao menor patamar por volta das 23h, com 13°C, já como reflexo da entrada do ar frio que agora predomina sobre a região.