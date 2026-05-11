11 de maio de 2026
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ONDA DE FRIO

Campinas registra 9°C no início da onda de frio

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Depois de um Dia das Mães chuvoso, massa de ar polar derruba as temperaturas em Campinas e região.
Depois de um Dia das Mães chuvoso, massa de ar polar derruba as temperaturas em Campinas e região.

A chuva dá uma trégua nesta segunda-feira, mas o frio passa a ganhar força em Campinas e região. A massa de ar polar associada à frente fria derrubou as temperaturas, e a cidade registrou apenas 9°C no começo da manhã.

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A segunda-feira marca a primeira onda de frio mais significativa do outono. Depois de uma madrugada úmida e com maior presença de nuvens, a nebulosidade começa a se dispersar ao longo da manhã, abrindo espaço para o avanço do ar mais gelado.

As temperaturas ficam bem abaixo do padrão dos últimos dias. A mínima permanece na casa dos 9°C, e a máxima não deve passar dos 18°C, mantendo a sensação de frio mais evidente, principalmente nas primeiras horas do dia e durante a noite.

O sol volta a aparecer entre nuvens, mas o vento mais frio ajuda a reforçar a sensação típica de outono.

A mudança no tempo começou no domingo, Dia das Mães, que foi marcado por chuva em Campinas e região. Segundo a estação do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas do IAC, o acumulado na cidade chegou a 10 milímetros.

O período mais úmido ocorreu entre 15h e 17h, quando a chuva ganhou mais intensidade. O domingo também teve a chamada mínima invertida, quando a menor temperatura do dia não acontece durante a madrugada, mas no fim da noite.

Em Campinas, os termômetros chegaram ao menor patamar por volta das 23h, com 13°C, já como reflexo da entrada do ar frio que agora predomina sobre a região.

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