09 de maio de 2026
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NA REGIÃO

Adolescente procurado pela Justiça é apreendido em Itapira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caso foi atendido pela Polícia Militar
Caso foi atendido pela Polícia Militar

A PM (Polícia Militar) apreendeu, na sexta-feira (8), um adolescente contra quem havia um mandado de busca e apreensão em aberto. A ação ocorreu durante patrulhamento no bairro Istor Luppi, em Itapira.

De acordo com a corporação, os agentes receberam informações sobre um menor de idade com ordem de captura pendente e iniciaram diligências pela região. O jovem foi localizado na rua Antenor de Moraes.

Durante a abordagem, uma consulta confirmou o mandado judicial pelo ato infracional análogo ao crime de roubo. Diante da situação, foi dada voz de apreensão ao adolescente, e o pai dele foi comunicado sobre a ocorrência. Ele permanece apreendido e à disposição da Justiça.

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