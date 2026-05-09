A PM (Polícia Militar) apreendeu, na sexta-feira (8), um adolescente contra quem havia um mandado de busca e apreensão em aberto. A ação ocorreu durante patrulhamento no bairro Istor Luppi, em Itapira.

De acordo com a corporação, os agentes receberam informações sobre um menor de idade com ordem de captura pendente e iniciaram diligências pela região. O jovem foi localizado na rua Antenor de Moraes.

Durante a abordagem, uma consulta confirmou o mandado judicial pelo ato infracional análogo ao crime de roubo. Diante da situação, foi dada voz de apreensão ao adolescente, e o pai dele foi comunicado sobre a ocorrência. Ele permanece apreendido e à disposição da Justiça.