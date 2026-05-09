09 de maio de 2026
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BOM DIA!

Fim de semana oscila entre tempo seco e chegada de chuva à RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Vista aérea de Campinas
Vista aérea de Campinas

A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um sábado (9) de tempo quente e seco na maior parte do dia, com termômetros variando entre 21°C e 31°C. A umidade relativa do ar pode cair a 35% à tarde, índice próximo ao considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde.

A partir do meio da tarde, no entanto, o avanço de uma frente fria vinda do Sul do país aumenta a nebulosidade. Há previsão de pancadas de chuva isoladas entre o fim da tarde e o início da noite. Não estão descartados temporais com raios e rajadas de vento. Ventos moderados a fortes também são esperados durante a tarde, mesmo fora dos períodos de chuva.

No domingo (10), a frente fria finalmente avança sobre a região, deixando o céu predominantemente nublado e com chuvas a qualquer hora do dia. As precipitações devem ocorrer de forma recorrente ou persistente, com maior concentração entre o fim da manhã e a madrugada de segunda-feira.

As temperaturas caem significativamente: mínima de 15°C (registrada à noite) e máxima entre 22°C e 24°C à tarde. A temperatura ao amanhecer fica em torno de 20°C.

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