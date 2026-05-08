Campinas terá 11 Centros de Saúde abertos neste sábado para facilitar o acesso da população à vacinação. As unidades funcionarão das 7h às 13h, com oferta da vacina contra a gripe para o público prioritário e também de outros imunizantes do Calendário Nacional.

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A estratégia busca atender principalmente quem não consegue procurar uma unidade durante a semana. A campanha contra a gripe segue até 30 de maio e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já aplicou 154,6 mil doses desde o início da mobilização até a última terça-feira, 5 de maio.

Podem receber a vacina contra a gripe crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários e dos Correios, além de povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua e população vinculada ao sistema de privação de liberdade.