Campinas terá 11 Centros de Saúde abertos neste sábado para facilitar o acesso da população à vacinação. As unidades funcionarão das 7h às 13h, com oferta da vacina contra a gripe para o público prioritário e também de outros imunizantes do Calendário Nacional.
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A estratégia busca atender principalmente quem não consegue procurar uma unidade durante a semana. A campanha contra a gripe segue até 30 de maio e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já aplicou 154,6 mil doses desde o início da mobilização até a última terça-feira, 5 de maio.
Podem receber a vacina contra a gripe crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários e dos Correios, além de povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua e população vinculada ao sistema de privação de liberdade.
Além da gripe, as unidades também aplicarão vacinas para atualização da caderneta. Estarão disponíveis imunizantes contra doenças como sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatites A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, febre amarela, dengue e covid-19.
Para se vacinar, basta apresentar documento de identificação com foto e, se possível, a carteira de vacinação. Não é necessário agendamento. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, ou apresentar autorização.
As unidades abertas neste sábado são: CS São Quirino, no Parque São Quirino; CS Jardim Aurélia, na Vila Proost de Souza; CS Florence, no Jardim Florence; CS Capivari, no Jardim Capivari; CS Jardim Vista Alegre, no Parque Universitário de Viracopos; CS Santo Antônio, no Parque Vista Alegre; CS DIC I; CS Jardim Santa Lúcia; CS Aeroporto, na Vila Aeroporto; CS União de Bairros, no Núcleo Residencial Vila Vitória; e CS Jardim Santa Odila, na Vila Joaquim Inácio.